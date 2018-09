Indaiatuba tenta recorde com plantio de 54 mil árvores A população de Indaiatuba, município a 105 quilômetros de São Paulo, vai plantar no sábado 54 mil árvores para tentar quebrar o recorde mundial que pertence à cidade vizinha de Itu. Em fevereiro deste ano, 10 mil ituanos plantaram 30.550 mudas em 45 minutos e entraram para o Guinness Book, o Livro dos Recordes. O plantio será contabilizado pela campanha mundial Plant for the Planet (Plantemos para o Planeta, em inglês), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que prevê o plantio de um bilhão de árvores ao redor do mundo. Para concorrer com Itu, a prefeitura de Indaiatuba espera mobilizar um número maior de pessoas, a maioria estudantes. Alunos e professores de 35 escolas confirmaram a participação. Os moradores do município querem bater também o recorde da cidade escocesa Darroch Wids, que plantou 18.124 árvores em 40 minutos, há dois anos. O feito foi registrado pelo Guiness numa categoria diferente, pois o recorde foi obtido por apenas 100 pessoas. Uma equipe com o mesmo número de pessoas, entre elas o prefeito de Indaiatuba, José Onério (PDT), foi selecionada para plantar 20 mil mudas em 40 minutos. As árvores serão plantadas numa área de 30 hectares ao longo do rio Jundiaí. De acordo com Onério, a proposta é recuperar a mata ciliar do rio e chamar a atenção das pessoas para a importância da árvore no meio ambiente. "Entrar para o Guiness será apenas uma conseqüência desse trabalho." A prefeitura e empresas da cidade vão colocar 67 ônibus para o transporte dos estudantes. No local, será montada uma estrutura com cinco pontos de água potável, 38 banheiros, ambulâncias e equipes de enfermagem. Técnicos e agrônomos acompanharão o megaplantio.