Indenização fica mais próxima Os relatos de pessoas que tiveram problemas com a roda do Stilo são parecidos. O caso veio à tona quando a secretária Carla Barbosa entrou na Justiça, em 2008, pedindo indenização de R$ 350 mil após diversas tentativas de negociação com a Fiat. Seu carro quase capotou em uma estrada em Brasília, quando voltava para casa com o marido e três filhas. "Vejo a decisão do recall com alívio", diz ela, que já obteve parecer favorável da 1.ª Vara Cível de Sobradinho. De acordo com a secretária, ontem mesmo seu advogado, Eduardo D"Albuquerque Augusto, entrou com pedido de antecipação do pagamento da indenização.