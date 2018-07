Independência da Escócia está mais perto que nunca, dizem pesquisas

Um recorde de 43 por cento apoiam a campanha pela independência, segundo a mais recente pesquisa feita pela Panelbase, dois pontos percentuais a mais do que em maio, com os contrários caindo um ponto, para 46 por cento.

A pesquisa da Panelbase, feita com 1060 eleitores e encomendada pela campanha do "Sim" descobriu que excluídos os indecisos, o apoio à secessão cresceu para 48 por cento, com 52 por cento contra.

Na última pesquisa do ICM, o apoio pela separação melhorou em dois pontos percentuais, para 36 por cento, enquanto os que rejeitam a independência caíram três pontos, para 43 por cento.

A Escócia vota no dia 18 de setembro sobre a possibilidade de acabar com a sua união de 307 anos com a Inglaterra e deixar o Reino Unido. As pesquisas têm mostrado, com consistência, uma liderança da campanha pró-união - "Não", mas cinco das seis maiores empresas de pesquisa de opinião descobriram que a diferença entre os dois lados está diminuindo.

No começo do mês a Ipsos-Mori e a Survation, apontaram que o voto pelo "Sim" está mais perto do que nunca de ultrapassar a campanha do "Não". A TNS disse que a diferença se manteve estreita nos últimos três meses.