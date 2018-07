Ex-território de Portugal, o país foi ocupado pela Indonésia entre 1975 e 2002. Durante esse período, o ensino do português foi proibido nas escolas - o que faz com que, hoje, apenas os mais velhos dominem o idioma. Após a independência, o português voltou a ser uma das línguas oficiais, ao lado do tétum. A ida de professores brasileiros visa a ampliar o ensino do português no país.