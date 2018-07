Independência pretende captar US$ 150 milhões O frigorífico Independência, em recuperação judicial, pretende concluir no início de março emissão de títulos no valor US$ 150 milhões no mercado internacional. A operação foi aprovada pelos credores financeiros em reunião realizada a portas fechadas na última sexta-feira. Com os US$ 150 milhões que serão captados, o frigorífico terá condições de efetuar o pagamento de R$ 100 milhões previsto para 31 de março a pecuaristas e dar continuidade ao seu plano de recuperação.