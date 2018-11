Independent: Gisele é maior estrela da história da moda

De acordo com o jornal, também chama a atenção a habilidade da modelo de 28 anos - e 14 de carreira - de lidar com a fortuna pessoal, estimada pela revista Forbes recentemente em US$ 150 milhões. "Quando o assunto é dinheiro, Gisele realmente conhece seu negócio", resume o estilista e editor de uma revista de moda, Katie Grand. O livro dos recordes Guinness Book nomeou Gisele em 2007 a modelo mais bem paga de toda a história e a 16ª mulher mais rica do mundo do entretenimento.

Estilistas e fotógrafos que já trabalharam com Gisele disseram ao jornal britânico que ela "transcende" os modismos do mundo fashion. "Ela é 100% fotogênica", afirmou a fotógrafa Elaine Constantine na reportagem. Stefano Gabbana ressaltou a inteligência da brasileira: "Se seu cérebro não funciona você não sobrevive" no mundo da moda, afirmou. "Ela é uma deusa", resumiu John Galliano.