Independente e autoral, Otto acorda de sonhos intranquilos

Há seis anos Otto acordava todas as manhãs de sonhos intranquilos. Tudo porque esse período da vida do cantor, compositor e percussionista pernambucano foi fortemente marcado por um aparente ostracismo e por perdas dolorosas, como uma separação conjugal e as mortes de sua mãe e de sua afilhada pequena. Durante todo esse tempo sem lançar um disco e aparecer na mídia, Otto volta à cena agora com o quarto álbum-solo de sua carreira, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos.

Inspirado na frase de abertura do livro Metamorfose, de Franz Kafka, o CD, lançado em setembro nos Estados Unidos pela Nublu, chega finalmente ao Brasil pelo selo Arterial Music. No esteio da obra literária de Kafka, com um disco extremamente mais consistente e regular do que os anteriores - fruto do amadurecimento do próprio cantor -, Otto prova novamente que transformação e atualização são peças primordiais de sua trajetória, guiada em parte pelo acaso.

Muito do poder de renovação do cantor deve-se também à maneira pela qual o disco foi trabalhado, em longo caminho permeado por intempéries e contratempos, entre eles a liberdade total de criação e produção do CD, elaborado de maneira independente. "Depois de cinco anos, eu saí da Trama, e pensei "não vou ficar batendo na porta de gravadoras pra elas ficarem me dizendo não". Gravei na raça, pois eu queria ver até onde vai um disco independente. A princípio, eu vi que não teria gravadora, e eu tinha uma forte tendência pra ir pra web. Banquei o disco todinho, a grana que eu gastei ninguém vai pagar por ela, foi-se embora", diz Otto.

Mesmo fora dos holofotes e abrindo a carteira em busca de uma realização pessoal, o cantor enfrentou as adversidades espelhando-se em referências do passado, como Bob Dylan. "Eu escolhi essa profissão, sempre quis levar adiante comigo esse negócio de ser um cantor, um crooner. Todos os meus ídolos chegaram ao fundo do poço e deram a volta por cima. Isso faz parte, mas ainda bem que existe o Deus digital para nos ajudar", conta.

E o resultado, redentor, surpreendente para muita gente, mas não para Otto, começa a ser alcançado com rapidez meteórica, característica dos tempos ultramodernos da era da internet. Mal o CD chegou às lojas, o compositor já colhe o retorno do público. "Esse disco é a prova do digital, do virtual, que já está na cabeça do povo. Pra você ver, eu perdi minha mãe na sexta-feira (13), à noite fui para Crato. Lá, no show, no interior do sertão do Ceará, as pessoas já cantavam as músicas do disco novo. Nessa questão de público eu sempre estive confiante, sabia que eu estava ascendente", diz Otto, chorando pela recente perda da mãe.

Na ocasião do lançamento nos Estados Unidos o CD já havia feito estragos positivos por lá, com apresentações bem cotadas pela mídia americana em casas de show, como o Lincoln Center. Ao chegar ao País, o disco apenas vaticina o que o New York Times havia publicado, em matéria de Larry Rohter, "Brasileiro, mas com uma batida diferente".

O título se justifica pelo fato de Otto fazer um som completamente autoral e diferente do que se encontra no mercado nacional. E muito disso se deve à escolha espontânea do compositor de seguir em rota contrária ao convencional. Geralmente, bandas brasileiras vão acrescentando elementos eletrônicos ao seu instrumental ao longo de suas carreiras, de forma crescente. No caso de Otto, ocorre justamente o inverso. Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos é um disco muito mais tocado por músicos do que por computadores e máquinas, diferentemente do que ouvia-se nos três álbuns anteriores do cantor, Samba pra Burro (1998), Condom Black (2001) e Sem Gravidade (2003).

O resultado é um disco que consegue soar contemporâneo e moderno sem se esquecer da beleza do tradicional. Para isso, Otto contou com o amparo de amigos de longa data, que considera irmãos, como Fernando Catatau (com quem toca há nove anos, na guitarra), Pupilo e Dengue (parceiros desde o começo de Nação Zumbi e Mundo Livre S/A, na bateria e no baixo, respectivamente). Um som reflexivo e dançante em dez faixas, sendo oito delas assinadas por Otto e duas regravações, Lágrimas Negras, de Jorge Mautner e Nelson Jacobina (com participação da mexicana Julieta Venegas, que também interpreta Saudade) e o belíssimo samba-canção Naquela Mesa, declaração saudosa de Sérgio Bittencourt a seu pai Jacob do Bandolim, que contou com a competente produção de Kassin e Berna Ceppas. Destaque também para Crua, que abre o disco com letra que alerta para a impossibilidade de apagar lembranças, boas ou más, da mente, como ocorreu com Otto, Meu Mundo Dança, com Lirinha, e Leite, mergulhada na atmosfera inebriante dos vocais da cantora Céu.