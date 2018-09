Índia: Ataques a bomba matam 60 em cidade turística

Pelo menos 60 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas nesta terça-feira em uma série de explosões na cidade de Jaipur, capital do Estado do Rajastão e um dos destinos turísticos mais populares da Índia. Segundo autoridades locais, até sete bombas explodiram em diversos pontos turísticos da parte antiga da cidade. As explosões começaram por volta das 19h15 (10h15 em Brasília), em um dos horários mais movimentados do dia. Segundo a polícia, as bombas foram colocadas em carros ou lojas e explodiram com intervalo de poucos minutos entre uma e outra. Uma oitava bomba foi desarmada. Uma das bombas explodiu perto de uma das principais atrações de Jaipur, o Palácio dos Ventos. O chefe de polícia disse que trata-se de um atentado terrorista e que o número de vítimas pode ser ainda maior. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques. Também não está claro qual seria o motivo de ataques contra a cidade. O policiamento no centro da cidade foi reforçado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.