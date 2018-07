Índia coloca em quarentena homem que se recupera do Ebola

O ministério informou em um comunicado que os exames de Ebola do cidadão indiano, feitos de acordo com diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), deram negativo, mas que ele foi posto em quarentena como medida de precaução quando chegou ao aeroporto de Nova Délhi em 10 de novembro. Mais tarde, exames com seu sêmen detectaram vestígios do vírus.

“É um fato conhecido que, durante a convalescença da Doença do Vírus do Ebola, as pessoas continuam a descartar vírus em fluidos corporais durante períodos variáveis”, afirmou o ministério. “Entretanto, a presença do vírus em amostras de seu sêmen pode conter a possibilidade de transmissão da doença por via sexual até 90 dias depois da cura clínica.”

A Índia já examinou milhares de passageiros oriundos do oeste da África, região mais assolada pela doença, nas últimas semanas.

O cidadão indiano levava consigo documentos da Libéria atestando que está curado. Ele será mantido em quarentena até o vírus não estar mais presente em seu corpo e passará por exames durante os 10 dias seguintes, aproximadamente, disse uma autoridade de alto escalão da pasta.

“Não é um caso de Ebola, ele é um paciente tratado de Ebola que é negativo no sangue, mas cujo fluido corporal é positivo. Ele não tem sintomas”, declarou o funcionário, recusando-se a dar o nome por causa da delicadeza do assunto.

