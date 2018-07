Índia é eleita a primeira cacique em MS A índia da etnia Terena Enir Bezerra da Silva, de 53 anos, foi eleita ontem a primeira cacique de Mato Grosso do Sul. Ela passou a comandar 250 famílias indígenas da tribo que moram na Aldeia Urbana Marçal de Souza, situada na zona leste de Campo Grande. Enir considerou o resultado do pleito "histórico e uma revolução dentro da cultura indígena". "O mundo e conseqüentemente o Brasil estão muito modernos. É a TV digital, a Internet, os avanços da medicina e os relacionamentos entre famílias mudando o jeito de viver. Queremos também entrar na modernidade não por vaidade, mas para o nosso crescimento interior, mostrando que acima da condição masculina ou feminina está o ser humano", afirmou. Conhecida na aldeia por Enir Índia, disse que seu objetivo como líder é em primeiro lugar conseguir a realização do recenseamento indígena no Estado, porque "nossos índios urbanos são invisíveis para o Poder Público. Aqui em Mato Grosso do Sul precisamos saber quem é realmente índio sul-mato-grossense ou paraguaio. Queremos documentação de indígenas urbanizados e projetos de capacitação profissional, entre outras melhorias para o nosso povo". Campo Grande possui duas aldeias urbanas. Além da Marçal de Souza existe a Água Bonita, com 60 grupos familiares Terena, Caiuá, Nhandéva e Kadiwél e um acampamento indígena com 80 famílias situado no Jardim Noroeste, periferia da zona leste.