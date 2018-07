Índia enfrenta revolta no Twitter contra repressão na Internet 17:03 23Aug12 RTRS-UPDATE 2-India faces Twitter backlash over Internet clampdown O governo indiano enfrentou uma reação irada de usuários do Twitter nesta quinta-feira após exigir que provedores de serviços de Internet bloqueassem cerca de 20 contas que autoridades afirmaram ter divulgado material alarmista que ameaça a segurança nacional.