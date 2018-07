India investiga acidente aéreo que deixou 158 mortos

As autoridades da Índia iniciaram uma investigação a respeito da queda do Boeing 737 da empresa aérea Air India Express, que matou 158 pessoas.

As caixas-pretas da aeronave ainda não foram encontradas.

De acordo com as autoridades do país, entre os 166 passageiros e tripulação que estavam a bordo do voo 812 que vinha de Dubai, apenas oito sobreviveram.

O avião se incendiou quando tentava pousar na pista do aeroporto da cidade de Mangalore, sul da Índia, e acabou indo parar em uma floresta em um vale, no fim da pista.

O ministro da Aviação da Índia, Praful Patel, afirmou que se sente "moralmente responsável".

"Como chefe da família da aviação civil, me sinto muito entristecido e também angustiado", disse Patel a jornalistas em Nova Déli, depois de comunicar o acidente ao primeiro-ministro Manmohan Singh.

"Também me sinto pessoalmente e moralmente responsável pelo fato de um incidente tão triste e trágico ter acontecido", acrescentou.

Sobreviventes

Segundo o correspondente da BBC em Delhi, Sanjoy Majumder,as equipes de resgate já conseguiram retirar quase todos os corpos das vítimas do acidente.

O correspondente afirma que todos os passageiros a bordo eram indianos e a maioria eram trabalhadores migrantes que voltavam para casa. Entre eles havia até 20 crianças.

Sobreviventes disseram ter ouvido um forte estrondo, semelhante ao barulho de um pneu estourando, pouco antes de o avião bater.

Falando à TV indiana de sua cama, no hospital, o sobrevivente Umer Farooq afirmou que ouviu um estrondo quando a nave tocou o solo.

"O avião se desviou em direção a algumas árvores próximas e a cabine se encheu de fumaça. Fiquei preso em alguns cabos, mas consegui escapar", disse ele.

Farooq estava sendo tratado depois de ter sofrido queimaduras nos braços, pernas e rosto.

Outro sobrevivente, KP Manikutty, disse que a aterrissagem, em princípio, parecia correr bem, quando o avião se chocou contra as árvores, inesperadamente.

"Imediatamente após tocar o solo o avião balançou e pouco depois se chocou contra alguma coisa", disse ele.

"Aí, ele se partiu ao meio e pegou fogo. Eu pulei pela abertura", acrescentou.

O governo indiano já informou que vai oferecer uma indenização de US$ 4 mil para as famílias das vítimas.

Acesso difícil

Majumder afirma que, apesar de estar chovendo na hora do acidente, autoridades do setor de aviação afirmam que a chuva não era forte o bastante para dificultar o pouso.

E, como não há indicação de comunicação indicando problemas entre a cabine e a torre de comunicação, as autoridades agora se concentram na busca pelas caixas-pretas da aeronave, para estabelecer a causa do acidente. Uma equipe da Boeing já está a caminho para ajudar nas investigações.

A companhia aérea - uma subsidiária da empresa estatal Air India, mas com passagens de baixo custo - afirmou que o avião se chocou contra as árvores quando tentava pousar, as 06h00, hora local (21h30 em Brasília).

O aeroporto de Mangalore fica no alto de uma colina com vales cobertos de florestas no fim e em volta da pista de pouso. Segundo analistas, pousar no local representa um desafio para pilotos.

As imagens de TV mostraram equipes de resgate e moradores locais subindo a colina para buscar sobreviventes entre os escombros do avião, de onde ainda saía fumaça.

Um oficial da polícia de Mangalore disse à BBC que a fumaça no local dificultou ainda mais o acesso ao avião pelas equipes de resgate.

Segundo a mídia local, o piloto foi identificado como o sérvio Zlatko Glusica. Ele teria 10 mil horas de voo, inclusive experiência com o aeroporto de Mangalore.

O avião não tinha mais do que três anos e este foi o primeiro acidente da companhia, fundada há cinco anos.

O histórico de segurança aérea na Índia é bom, apesar do rápido crescimento de companhias privadas no país, na última década.

O último grande acidente aéreo na Índia ocorreu na cidade de Patna em julho do ano 2000, quando 50 pessoas morreram. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.