Índia lança primeira missão à Lua

A Índia lançou com sucesso, nesta quarta-feira, sua primeira missão não-tripulada à Lua. Veja também: Vídeo da BBC Índia entra em corrida espacial com primeira missão lunar Nasa adia próxima missão de exploração da Lua para 2009 Sonda japonesa faz imagens de alta definição da Terra China divulga nova série de fotos da Lua feitas por sua sonda ITA testa um dos motores do Veiculo Lançador de Satélite A espaçonave, construída na Índia, leva uma satélite de uma tonelada e meia que irá orbitar a Lua por dois anos para examinar a distribuição mineral e química do satélite natural da Terra e criar um atlas dimensional da superfície lunar. O lançamento, realizado no Centro Espacial Satish Dhawan, na costa sul do país, é considerado um passo importante para a Índia na corrida espacial entre os países asiáticos, da qual também fazem parte a China e o Japão. O custo estimado da missão, batizada de Chandrayaan-1, é de US$ 78 milhões (R$175 mi). Missão A espaçonave foi projetada pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (Isro). O satélite será alimentado por um painel solar que gera cerca de 700 Watts. Entre os 11 instrumentos a bordo da Chandrayaan-1, cinco foram produzidos na Índia e seis em outros países. Entre os instrumentos indianos está uma sonda de 30 quilos, que será lançada pelo satélite para examinar a superfície e a atmosfera lunar. "Chandrayaan-1 tem uma combinação competitiva de instrumentos e trará benefícios à ciência", disse Barry Kellet, cientista do Laboratório Rutherford-Appleton, na Inglaterra. Entre os principais objetivos da missão será detectar hélio-3, um isótopo do elemento químico hélio bastante raro na Terra, mas com grande potencial para se tornar uma importante fonte de energia no futuro. Além disso, a missão deve ainda mapear a abundância de elementos na crosta lunar para ajudar a responder questões importantes sobre a origem e evolução do único satélite natural da Terra. Segundo os cientistas, ao analisar a distribuição de magnésio e ferro nas rochas lunares, por exemplo, seria possível confirmar se a Lua já foi coberta por um oceano de magma. "O ferro teria afundado no magma, enquanto o magnésio teria boiado", disse Kellet à BBC. Ásia Além da Índia, os países China, Coréia do Sul e Japão estão de olho no mercado dos lançamentos comerciais de satélites e consideram seus programas espaciais como um símbolo importante da estatura internacional do país e de seu desenvolvimento econômico. Mas os esforços do governo indiano na corrida espacial foram bastante criticados. Muitos consideram o programa como um desperdício de recursos em um país onde milhões de pessoas não tem acesso a serviços básicos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.