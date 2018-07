Índia libera filme contestado por semelhança com Harry Potter

Um tribunal na capital da Índia, Nova Délhi, decidiu rejeitar o processo aberto pelo estúdio Warner Bros contra a produtora Mirchi Movies, responsável pelo filme indiano Hari Puttar. O estúdio americano, dono dos direitos da série cinematográfica Harry Potter, alega que a produção de Bollywood explora semelhanças no título e no conteúdo da franquia milionária. Hari Puttar - A Comedy of Terrors conta a luta de um jovem contra dois criminosos que tentam roubar uma fórmula secreta, criada pelo pai do rapaz, um cientista, e deveria ter estreado nos cinemas indianos em 12 de setembro. A Justiça da Índia considerou que a Warner Bros entrou com o processo três anos depois que o nome foi registrado e que é fácil distinguir entre Hari Puttar e Harry Potter. Além disso, a Mirchi Movies argumentou que Puttar significa filho em indiano, no idioma punjabi, e que o filme não tem nada a ver com Harry Potter. Agora, o filme deve chegar aos cinemas indianos no dia 26 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.