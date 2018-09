Índia não era uma ilha há 50 milhões de anos

Moscas, abelhas, cupins e aranhas, preservadas em âmbar descoberto recentemente, desafiam a ideia de que a Índia era um continente isolado no início do período Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos. Esses animais, encontrados no oeste do país, possuem relações evolucionárias com fósseis de outros continentes, o que não se espera de uma ilha. A descoberta, publicada na revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences, também representa a prova mais antiga de que uma floresta tropical com plantas de folhas largas existiu na Ásia. "Sabemos que a Índia já foi isolada, mas não se sabe quando e por quanto tempo", afirmou David Grimaldi, do Museu Americano de História Natural. "A evidência biológica no âmbar mostra que havia alguma conexão biótica" com a fauna da Índia naquela época, completa. Âmbar proveniente de plantas de folhas largas é raro até o Terciário, ou seja, após a extinção dos dinossauros.