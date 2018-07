Índia permite empresa aérea a barrar comissárias obesas

A Justiça da Índia decidiu que a empresa aérea estatal Air India tem o direito de proibir o trabalho de comissárias de bordo que estejam acima do peso. A decisão da Corte Superior de Nova Déli foi uma resposta ao processo movido por cinco comissárias de bordo proibidas de trabalhar pela Air India, que alegou que elas estavam acima do peso. Segundo o correspondente da BBC em Nova Déli Sanjoy Majumder, os juízes concordaram com os argumentos da companhia aérea, de que uma tripulação obesa pode gerar riscos à segurança dentro da aeronave. A Air India também alegou que a condição física das comissárias de bordo e sua aparência têm um papel importante dentro da empresa, levando-se em conta a crescente concorrência no setor. As comissárias de bordo da Air India usam o tradicional sari indiano. A companhia aérea estatal está sofrendo com a competição de várias companhias aéreas particulares, que contam com uma tripulação mais jovem que usa saias e ternos ao estilo ocidental. Há pouco mais de quatro anos, durante uma grande operação de recrutamento de novas funcionárias em um estádio de Nova Déli, a Air India rejeitou candidatas que tinham acne ou cujos dentes não eram considerados de boa aparência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.