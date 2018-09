Índia reduz emissão de gases ligados ao efeito estufa A Índia apresentou dados sobre suas emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global, referentes ao ano de 2007. O relatório mostra que, diferentemente do Brasil, os indianos não precisam se preocupar com as emissões do desmatamento, mas com a geração de energia e uso do carvão. E, segundo informações do Worldwatch Institute, o governo indiano afirmou que de 1994 a 2007 o país conseguiu reduzir a intensidade das emissões de sua economia em 30%. A Índia planeja reduzir sua intensidade de carbono em mais 20% a 25% entre 2005 e 2020.