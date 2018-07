Indiana deixa a casa do marido por falta de privada e ganha prêmio

Após sair de casa, uma indiana recém-casada venceu sua batalha para ter uma privada instalada na casa de seu marido, chegando a ganhar uma recompensa de uma ONG pela iniciativa.

Anita Narre, que mora no Estado de Madhya Pradesh, deixou a casa de seu marido, Shivram, apenas dois dias depois de casar, em maio do ano passado, devido à ausência de um vaso sanitário na residência.

Ela voltou para casa depois de oito dias, quando Shivram, que vive de trabalhos temporários, construiu uma privada usado suas economias e contando com a ajuda de vizinhos.

A organização não-governamental (ONG) Sulabh International anunciou uma recompensa de US$ 10 mil a Anita por sua decisão "corajosa" de forçar o marido a instalar um vaso sanitário.

Mais de 500 milhões de indianos ainda não têm acesso a saneamento básico. O problema é mais grave nas áreas rurais, afetando principalmente as mulheres.

Shivram disse que não possuía uma privada em casa devido à falta de dinheiro.

Ele admite que sua mulher voltou para casa somente depois que ele construiu o vaso, usando suas economias e "com alguma ajuda do conselho do vilarejo".

"Não é bom para as mulheres sair à rua para defecar. É por isso que toda casa deve ter uma privada", disse Anita à BBC.

Alguns Estados indianos, como Chhattisgarh, promulgaram leis que obrigam os detentores de cargos eletivos a construir vasos sanitários em suas casas até um ano depois de ser eleitos. Aqueles que não cumprirem as normas correm o risco de ser afastados.

As leis fazem parte de uma campanha de "saneamento para todos" implementada pelo governo indiano, que visa erradicar a prática de defecação ao ar livre, comum nas áreas rurais e urbanas pobres do país.

Verbas especiais foram disponibilizadas para que os cidadãos construam vasos sanitários, promovendo a higiene e diminuindo a prática de coletar fezes, algo realizado principalmente pelos integrantes das castas consideradas inferiores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.