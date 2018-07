Indiana Hindalco reorganiza operação de alumina da Novelis Brasil

A refinaria da Novelis do Brasil, em Ouro Preto (MG), tem capacidade para processar 145 mil toneladas métricas por ano e direitos de mineração sobre reservas de mais de 50 milhões de toneladas de bauxita, segundo a Hindalco, integrante do grupo Aditya Birla. A unidade suspendeu em junho de 2009 a produção de alumina.

"Esta reorganização permitirá à nova companhia, focada em mineração e alumina, criar valor para todos os acionistas, enquanto a Novelis do Brasil continuará dedicada a seus negócios de laminação de alumínio", afirmou a Hindalco, que comprou o grupo Novelis em 2007.

Segundo a empresa, a transação será feita com a transferência dos ativos de alumina da Novelis Brasil para uma nova empresa que será formada no país e aquisição de todas as ações desta nova companhia pela AV Minerals, subsidiária da Hindalco com sede na Holanda.

Na quinta-feira, a associação que representa o setor de alumínio no Brasil (Abal) afirmou que espera alta de 4 por cento no consumo do metal no país em 2013, após queda de cerca de 2 por cento em 2012, diante da expectativa de expansão do Produto Interno Bruto brasileiro de 3,2 por cento neste ano .