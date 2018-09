'Indiana Jones' volta a agitar Festival de Cannes Cannes acordou hoje em polvorosa para assistir "Indiana Jones e a Caveira de Cristal", o quarto filme da série, que estréia na quinta-feira no Brasil. A presença do diretor Steven Spielberg, do produtor George Lucas e dos astros Harrison Ford e Shia Labeouf (de "Transformers"), Cate Blanchett e John Hurt e Karen Allen congestionou completamente a Croisette, avenida à beira-mar que fica em frente ao Palais du Festival, local onde são realizadas as sessões de gala. Porém, o filme propriamente dito recebeu mais aplausos quando estreou no cinema do que agora. "A Caveira de Cristal", que pode ser o último episódio da série, teve uma recepção respeitosa, mas não deslumbrou o público do 61.º Festival Internacional do Cinema de Cannes, como as versões anteriores: "Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida", em 1981; "Indiana Jones e o Templo da Perdição", em 1984; e "Indiana Jones e a Última Cruzada", em 1989. O novo filme, produzido pela Paramount, custou US$ 400 milhões, e leva Indiana para o ano de 1957, em plena Guerra Fria. A platéia brasileira vai se irritar, no mínimo, com uma coisa no filme: as Cataratas do Iguaçu colocadas bem pertinho da... Amazônia. Trata-se da mais recente colaboração entre o diretor Steven Spielberg, o produtor e roteirista George Lucas e o ator Harrison Ford.