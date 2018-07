Indiana NMDC negocia controle da Greystone por US$1 bi--jornal

A NMDC está conduzindo um due diligence para estudar aspectos técnicos, financeiros e legais das minas de ferro, estimadas em 260 milhões de toneladas, segundo o texto.

O custo de 1 bilhão de dólares incluiria despesas com infraestrutura para o desenvolvimento das minas.

A NMDC não pôde ser contatada imediatamente para comentar.

O alvo da aquisição detém 6 licenças exploratórias na Bahia. A Greystone também desenvolve um projeto de minério de ferro de 3 bilhões de dólares no Uruguai, onde busca um sócio, acrescentou a reportagem.

A NMDC, que produz 15 por cento do minério de ferro da Índia, tem buscado minas de ferro no exterior para atender às necessidades de compradores internacionais. No mês passado, a empresa comprou 50 por cento da australiana Legacy Iron Ore.

(Reportagem de Siddesh Mayenkar)