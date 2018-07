Indiano trata feridas de serpente de três metros

O lavrador Gulab Singh criou uma curiosa relação com uma serpente, depois de encontrar o animal à beira da morte perto de uma estrada na província de Uttar Pradesh, na Índia. A cobra de mais de três metros de comprimento tinha sido maltratada e estava muito ferida, por ter se enrolado em uma rede de pesca. O lavrador não só tratou das feridas do réptil como levou-o para uma consulta com um veterinário. Agora, a serpente atrai moradores da região. Gulab Singh chegou a recusar a ajuda de funcionários do departamento florestal, que queriam levar o animal embora. O lavrador agora aguarda a completa recuperação da cobra e afirma que, quando isso acontecer, ela está livre para ir ou ficar. Serpentes da espécie píton correm risco de extinção e costumam ser alvo de caçadores que vendem o couro do animal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.