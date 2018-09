Indianos comemoram a Festa das Luzes, ano-novo hindu Hoje é um dia especial para a colônia indiana, que se reúne para encerrar os cinco dias de celebração do ano-novo hindu. A data, também conhecida como Festa das Luzes, marca o retorno da deusa Lakshmi (ou Laxmi), símbolo do dinheiro e da prosperidade, para quem os hindus elevam as orações nessa época. As comemorações marcam o retorno de Rama e Sita - reencarnações de Vishnu, deus sustentador do universo, e de Lakshmi, que foi resgatada das mãos do demônio Ravana. Mas os deuses só encontraram o caminho de volta para casa graças ao povo que iluminou a floresta. "Na Índia, a festa é linda", diz o indiano Mukesh Chandra, dono do restaurante Govinda, que chegou ao Brasil na década de 70. "Lá, os muros ficam enfeitados com pequenas lamparinas para iluminar o caminho da deusa, que passa deixando dinheiro e prosperidade." "A cultura indiana é pouco divulgada no Brasil. Aqui, a colônia é muito pequena", diz o vice-presidente da Câmara do Comércio Brasil-Índia, Radhakrishin Keshwani. Segundo ele, há cerca de cem famílias indianas na capital; no restante do País, não passam de mil. COMEMORAÇÃO Para reforçar e divulgar hábitos e costumes, os principais restaurantes organizam uma noite especial, que reúne a colônia, mas também é aberta ao público em geral. O cardápio exótico será ainda mais elaborado, com opções de pratos tradicionalmente servidos na Índia durante a festa. Em algumas casas, haverá também espetáculo musical, dança e contadores de história. Tudo para falar sobre a deusa Lakshmi. - Govinda: cardápio será basicamente vegetariano. R$ 77 (tel.: 5092-4816). - Delhi Palace: menu completo - entrada, três pratos principais e uma sobremesa. R$ 55 (tel.: 3574-0044), a partir das 19h30. - Tandoor: festival gastronômico, que vai até domingo. Um dos mais tradicionais, o navratan korma, por exemplo, sai por R$ 20,75. (tel.: 3885-9470). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.