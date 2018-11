Indianos introduzem metais na pele em festival

Integrantes de diversas tribos do Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, participaram de um festival dedicado à deusa Mariamman em que seguem uma tradição antiga de furar os corpos para adquirir elevação espiritual. Veja também: Vídeo dos rituais indianos Inúmeras pessoas têm a pele, a língua ou as bochechas perfuradas e alguns devotos ficam pendurados em ganchos de metal pela pele das costas a cerca de sete metros do chão. O festival gera um imenso entusiasmo religioso, e milhares de devotos saem de regiões próximas rumo ao santuário da deusa Mariamman. Muitas vezes as práticas de perfuração do corpo são realizadas em más condições de higiene e ameaçam a saúde dos devotos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.