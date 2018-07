Indicado para o STF, Zavascki será sabatinado dia 21 na CCJ

A data foi anunciada pelo presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), informou nesta quarta-feira o Senado em seu site na Internet. Após passar pela comissão, a indicação de seu nome tem de ser votada em plenário.

A Casa vai realizar sessões nos dias 25 e 26 deste mês, retomando as atividades apenas depois das eleições municipais, cujo primeiro turno ocorre em 7 de outubro.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde maio de 2003, Zavascki foi indicado para ocupar a vaga do ministro Cezar Peluso, que se aposentou do STF no início de setembro.

(Por Jeferson Ribeiro)