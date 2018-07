Índice cai quase 3% com temor sobre Europa

As ações do banco Dexia chegaram a desabar 38 por cento, para mínimas recordes, por preocupações sobre a alta exposição do grupo franco-belga à Grécia. Suas ações caíram 20,4 por cento, com grandes volumes de negócios, embora França e Bélgica tenham prometido apoio.

O índice do setor bancário tombou 4 por cento depois que os 17 ministros de Finanças da zona do euro pediram uma revisão do acordo de swap de bônus gregos com credores privados. Os bancos acumulam perda de 36,4 por cento no ano.

"Os mercados estão nervosos porque há muita incerteza política. Enquanto não encontrarmos uma solução para a situação na Grécia, o ambiente continuará desafiador", disse o economista-chefe da Generali Investments, Klaus Wiener, que administra 330 bilhões de euros.

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 fechou em queda de 2,68 por cento, aos 887 pontos, tendo declinado até 4 por cento mais cedo, para o menor patamar em uma semana. O índice atingiu o menor nível em 26 meses no fim de setembro e acumula queda de 21 por cento neste ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 2,58 por cento, a 4.944 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 2,98 por cento, para 5.216 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 2,61 por cento, para 2.850 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 2,72 por cento, para 14.243 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 retrocedeu 1,54 por cento, para 8.225 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em queda de 2,18 por cento, para 5.612 pontos.

(Reportagem de Atul Prakash)