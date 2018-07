Índice de 22% de umidade do ar põe SP em atenção

Às 13 horas, o índice de umidade do ar era de 13%, o mais baixo do ano, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A medição foi registrada na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Mirante de Santana, na zona norte.

Nos próximos dias, o tempo segue seco e com predomínio de sol e temperaturas elevadas para a época do ano. As mínimas oscilam em torno dos 12ºC, enquanto as máximas chegam aos 30ºC. Estas condições agravam os problemas com os baixos índices de umidade e qualidade do ar. Os modelos de previsão não indicam chuvas significativas até o final do mês.