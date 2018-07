Índice de abstenção chega a 10% em Enem no Ceará O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012 no Ceará foi marcado pelas desculpas de quem não conseguiu fazer o teste. Uns chegaram atrasados, outros não trouxeram documento de identidade e outros tantos simplesmente não foram fazer o Enem. A abstenção girou em torno de 10%, informou a organização do Exame no Ceará. No Estado se inscreveram 345.002 alunos.