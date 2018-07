Índice de abstenção na 1ª fase da Unesp chega a 8,7%

De acordo com a Vunesp, responsável pelo vestibular da Unesp, o curso mais concorrido, assim como nos últimos anos, é Medicina, com 185,3 candidatos por vaga. No entanto, ao contrário das edições passadas, as mulheres ocupam a maioria dos inscritos. Entre os 16.679 inscritos para o curso, que é lecionado em Botucatu, mais de 10 mil são do sexo feminino.

Em segundo lugar, está o curso de Direito, no período diurno, com 63,8 candidatos por vaga. O curso que ocupa a terceira opção mais concorrida é o de Engenharia Química, em Araraquara, uma novidade do campus. Foram contabilizados 57,8 candidatos por vaga nessa opção de curso.

Ao todo, 94.359 pessoas se inscreveram para concorrer a 7.014 vagas em 165 opções de cursos, disponíveis em 23 cidades.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 4 de dezembro. Os convocados para a segunda fase farão as provas nos dias 16 e 17 de dezembro, nas mesmas 35 cidades onde é realizada a fase anterior.

No dia 28 de janeiro de 2013, será divulgada uma lista com os aprovados no vestibular da Unesp. Diferentemente de como aconteceu nas últimas edições, todos os candidatos aprovados terão que confirmar interesse por vaga antes do período de matrícula, nos dias 5 e 6 de fevereiro.