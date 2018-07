Índice de abstenção no Enem foi de 27,6% O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, informou há pouco que 4,175 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem, neste final de semana. O índice de abstenção foi de 27,9%. No ano passado, 3,8 milhão de pessoas fizeram as provas e abstenção foi de 27,6%. Ele informou que hoje mais 28 estudantes tiveram sua prova cancelada por haverem divulgado imagens da prova e do cartão de respostas na Internet. Ontem, 37 pessoas já haviam tido o mesmo problema.