Índice de atividade do Fed Chicago tem leve retomada em outubro A atividade econômica dos Estados Unidos teve uma leve recuperação em outubro, depois de ter atingido no mês anterior o menor patamar em 28 anos, mostraram dados divulgados pelo Federal Reserve de Chicago nesta segunda-feira. O indicador mostra que houve recuperação da produção industrial depois da retomada da atividade em algumas áreas que foram afetadas por furacões. O índice de atividade nacional do Fed Chicago registrou leitura negativa de 1,06 em outubro, ante leitura negativa de 3,11 em setembro. Inicialmente, o dado de setembro havia sido menos 2,57, que era o mais baixo desde janeiro de 1982. O dado revisado coloca a leitura de setembro com a mais baixa desde maio de 1980. O índice está negativo, o que indica um crescimento abaixo da tendência, por 15 meses consecutivos.