Índice de atividade do IBC cai 0,31% em novembro, resultado pior que o esperado A atividade econômica brasileira registrou contração de 0,31 por cento em novembro em relação ao mês anterior, mostrou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de acordo com dados dessazonalizados divulgados nesta sexta-feira.