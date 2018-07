Índice de atrasos é baixo nos aeroportos do País O movimento nos principais aeroportos brasileiros é tranquilo neste início de noite e o índice de voos atrasados não chega a 6% do total de partidas. De acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 1.306 voos programados até às 18 horas de hoje, 70 sofreram algum atraso, o que corresponde a 5,4% do total. No período, foram registrados 133 cancelamentos, ou 10,2% do total. O aeroporto com maior incidência de atrasos é o de Cumbica, em Guarulhos (SP). Dos 172 voos previstos para o período, 17 partiram após o horário, 9,9% do total. Outros 12 foram cancelados. Já o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, destaca-se pelo alto número de partidas canceladas. Das 134 programadas, 39 não foram realizadas, o que corresponde a 29,1% do total.