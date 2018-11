Índice de atrasos nos aeroportos cai abaixo de 20% Os passageiros que estão nos principais aeroportos brasileiros enfrentam bem menos atrasos nos voos no final desta manhã, na véspera de Natal. Segundo o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), apenas 44 voos, 3,9% do total, tiveram atrasos superiores a 30 minutos entre as 11h e as 12h. No acumulado desde a meia-noite, 220 voos, o que representa 19,6% do total, decolaram após o horário marcado. Os cancelamentos somaram 47 voos (4,2%).