Índice de construção de moradias nos EUA tem baixa recorde As taxas de construção de novas moradias nos Estados Unidos e de concessão de alvarás para futuras construções sofreram baixas recordes em novembro, refletindo a persistência dos problemas vividos pelo setor imobiliário que pesam sobre a economia do país, mostraram dados divulgados pelo Departamento de Comércio nesta terça-feira. A construção de novos imóveis nos Estados Unidos caiu 18,9 por cento para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 625 mil unidades, ante 771 mil unidades em outubro. O resultado ficou bem abaixo da taxa de 740 mil unidades estimada por analistas de Wall Street para novembro. A concessão de novos alvarás, importante indicador da atividade futura do setor, caiu 15,6 por cento para 616 mil unidades, ante 730 mil unidades em outubro. Analistas esperavam um número de 700 mil novos alvarás.