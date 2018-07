Índice de preços ao produtor fica estável em novembro

O índice mede os preços "na porta das fábricas" e não inclui os custos com frete e impostos que influenciam os preços ao consumidor.

Na comparação com o mês de novembro de 2010, a variação de preços foi de 3,20%, contra 4,68% em outubro. No ano, o indicador acumulou alta de 2,76%, contra 2,77% em outubro.

Segundo o IBGE, 13 das 23 atividades pesquisadas apresentaram alta de preços, contra 17 do mês anterior. Os preços dos Alimentos deram a maior contribuição para o resultado de novembro, com uma queda de 0,08 ponto percentual, seguidos pelos setores de Papel e Celulose e de Metalurgia, ambos com queda de 0,07 ponto percentual. O setor de Refino de Petróleo e Produtos de Álcool também teve queda de preços, contribuindo com uma queda de 0,06 ponto percentual.

Na comparação com novembro de 2010, a maior alta de preços foi a do setor de Calçados e Artigos de Couro, com elevação de 18,23 por cento. A maior variação negativa foi a de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, com queda de 10,70 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)