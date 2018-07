Índice de radiação ultravioleta chega ao extremo em SP O índice de raios ultravioleta (UV) chegou ao máximo de uma escala que vai do 1 ao 14, no começo da tarde desta terça-feira, na cidade de São Paulo, segundo informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O índice chegou ao extremo devido ao forte calor e à ausência de nuvens por volta do meio-dia.