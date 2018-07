Índice de umidade chega a 19% e deixa SP em alerta

A recomendação do órgão é para que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 horas e 17 horas, além de não praticar exercícios entre as 11 horas e 15 horas. É aconselhável também a ingestão de bastante líquido para não ter problemas de desidratação.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), na tarde de ontem, a umidade relativa do ar na cidade de São Paulo chegou a 16% por volta das 17 horas, segundo medição feita do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante Santana, na zona norte.

Segundo o CGE, a cidade já registrou outros baixos índices de umidade. Em 1981, foi registrado 13% no dia 10 de setembro. A menor marca foi atingida em 14 de agosto de 2009, com 10%. Abaixo deste índice já é considerado clima de deserto.