Índice do Sistema Cantareira atinge 15,6% da capacidade O índice que mede o volume de água armazenado no Sistema Cantareira registrou novo recorde negativo nesta quinta-feira, 13, atingindo apenas 15,6% da capacidade total dos seus reservatórios. Pelo segundo dia consecutivo, houve queda de 0,1 ponto porcentual no nível das reservas. Essa é a pior marcar registrada desde o início da operação do sistema, em 1974. De acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), há exatamente um ano o volume de água no Cantareira era de 58,4%.