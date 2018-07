Índice do Sistema Cantareira cai para 17,1% Apesar das chuvas do final de semana, o nível dos reservatórios do Sistema Cantareira continua em queda. Nesta segunda-feira, 24, o índice que mede o volume de água armazenado caiu para apenas 17,1% da capacidade total das reservas, pior marca já registrada na história. Na sexta-feira, 21, o nível era de 17,7%.