Índice europeu de ações fecha quase estável; mineradoras caem O principal índice de ações da Europa fechou perto da estabilidade nesta segunda-feira, em meio a um menor volume de negócios, com as mineradoras entre as maiores baixas após fracos dados sobre o setor imobiliário chinês alimentarem preocupações com a demanda. Também pesou o novo enfraquecimento do otimismo com uma solução para a crise de dívida soberana da zona do euro.