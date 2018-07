Índice europeu de ações têm pico em 12 semanas após acordo da UE As bolsas de valores da Europa fecharam no maior patamar das últimas 12 semanas nesta quinta-feira, com os bancos em disparada, depois que líderes da União Europeia (UE) fecharam um acordo para ajudar a resolver a crise de dívida da zona do euro, tranquilizando investidores.