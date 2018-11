Índice europeu fecha ano com pior recuo em 3 anos: 11,5%

O FTSEurofirst 300, principal indicador das bolsas europeias, fechou com alta de 0,87 por cento, a 1.001 pontos, com um volume menor do que a média do trimestre. Os mercados da Grã-Bretanha e da Alemanha fecharam mais cedo por conta do feriado de Ano Novo.

O indicador registrou perda de cerca de 11,5 por cento no ano, seu pior declínio desde 2008. Ações de setores cíclicos estiveram entre as mais atingidas, conforme medidas de austeridade governamentais e um aperto no crédito na zona do euro contiveram o crescimento econômico e sustentaram um ambiente de negociações focado em fatores macroeconômicos.

"É um mercado muito unidimensional. É difícil lembrar de uma época em que ele não foi motivado apenas por um simples fator", afirmou o vice-presidente de investimentos de ações europeias no BNP Paribas Investment Partners, Andrew King.

Ações de bancos da zona do euro, os mais expostos à dívida da região, tiveram a pior performance, perdendo quase 40 por cento de seu valor em 12 meses. O setor financeiro foi seguido pelo de recursos básicos, tradicionalmente orientado pelo crescimento, cujo recuo foi de 31 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times subiu 0,10 por cento, a 5.572 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX registrou alta de 0,85 por cento, para 5.898 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 avançou 1,03 por cento, a 3.159 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve oscilação positiva de 1,22 por cento, para 15.089 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 subiu 0,92 por cento, a 8.566 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,10 por cento, para 5.494 pontos.

(Reportagem de Francesco Canepa)