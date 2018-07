Índice mostra que não houve diferença de aprendizagem Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2012 de 309 escolas de tempo integral do governo do Estado de São Paulo revelam que não houve diferença de aprendizagem entre alunos da rede normal e os que estavam no modelo até o ano passado. Os índices foram calculados pelo Estado e publicados em reportagem do dia 4 de janeiro.