ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Quanta

Gentileza

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

10. Capa

16. Gastronomia

35. Quitutes

36. Bares

39. Balada

40. Cinema

42. Cri-crítico

63. Teatro

76. Humor

78. Música

87. Exposições

92. Crianças

96. Passeios

98. Crônica

Dia desses, topamos por aí com um curativo na calçada. Ela estava mesmo doentinha, cheia de buracos. Fuça daqui, fuça dali, chegamos ao Facebook do coletivo Curativos Urbanos, um grupo de seis amigos que queria chamar a atenção para o problema da conservação das calçadas - um dos principais obstáculos à mobilidade em São Paulo.

Amanhã (23), eles se juntam aos amigos do Sampapé em um passeio pelo Bixiga. E você pode ir com eles. Enquanto percorre as ruas ouvindo histórias do bairro, o grupo aproveita para intervir nas calçadas que precisam de ajuda, colando os band-aids por aí. Gostou da ideia? É só chegar na entrada do metrô Brigadeiro às 14h30 e pagar a contribuição de R$ 15. Conhece umas calçadas que precisam de um remedinho? Cuide delas você mesmo: em bit.ly/divcura está o passo a passo, fornecido pela Curativos Urbanos. Nós aqui no Divirta-se já temos vários na mochila. Coloque alguns na sua - e mande as fotos pra gente! Camila Hessel