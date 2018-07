ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

10. Capa

16. Gastronomia

34. Quitutes

37. Bares

40. Balada

41. Cinema

42. Cri-crítico

65. Teatro

83. Humor

84. Música

100. Música Clássica

101. Exposições

107. Crianças

112. Passeios

114. Crônica

Em São Paulo, quase todo mundo vive perdido, o tempo todo. Onde fica mesmo? Qual o melhor caminho? O que fazer sábado? E a gente, aqui no Divirta-se, adora. Afinal, gostamos de ser o sabereta da sua vida. E morremos de ciúme quando alguém fala de algo que não tínhamos visto. Como assim?

Por isso, foi com todo despeito que começamos a usar o www.fuzaca.com.br. Com o slogan 'encontre sua balada', reúne todos os eventos públicos do Facebook. Você entra lá e descobre o que tá rolando perto de onde está. O detalhe de gênio é o filtro por eventos com mais mulheres ou mais homens (alimentado pelo mecanismo de confirmações do Face). Estamos dando um tiro no pé ao falar disso? Naaaah! Depois de algumas semanas, passamos a adorar o não concorrente, mais divertido do que útil (não tem seleção dos eventos, nem atualização em caso de cancelamento). Se fôssemos gadgets, ele seria um GPS e a gente, o Waze - que anda por aí o tempo todo alertando sobre as roubadas e indicando atalhos que ninguém mais viu ;) Camila Hessel