ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Em Minha

Modesta Opinião

6. Curiocidade

10. Especial

Nail Bars

12. Capa

18. Gastronomia

36. Quitutes

37. Bares

42. Balada

43. Cinema

44. Cri-crítico

67. Teatro

86. Humor

87. Música

95. Música Clássica

96. Exposições

104. Crianças

111. Passeios

114. Crônica

Deve ser o excesso de convivência com o Cri-crítico que, na última semana, passou mais tempo que de costume aqui no Divirta-se, enquanto fechávamos a nossa avaliação anual das salas de cinema da cidade - e que você já deve ter encontrado junto da sua edição da semana. Mas demos para implicar com a expressão 'ativismo de sofá'. Não é meio pejorativo? Ok, os movimentos começam e ganham corpo na internet, mas a maioria deles acaba mesmo é na rua.

O 'Que ônibus passa aqui?', por exemplo, está colado nos pontos de Porto Alegre, Florianópolis e agora em São Paulo, principalmente na Zona Oeste. Ainda não deu de cara com um? Ajude a espalhar os adesivos pela cidade. É só acessar fb.com/queonibuspassaaqui imprimir e sair colando. Ah, e não deixar de escrever uma linha que você sabe que passa ali e que ninguém incluiu ainda. É mais um jeito de deixar a cidade como a gente prefere. Outro é sair de casa sempre. Ideias do que fazer a gente nunca vai deixar faltar. Camila Hessel