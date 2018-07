ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Em Minha

Modesta Opinião

6. Curiocidade

10. Especial -

16º Cultura

Inglesa Festival

14. Capa

22. Gastronomia

37. Quitutes

39. Bares

42. Balada

44. Cinema

46. Cri-crítico

69. Teatro

84. Humor

85. Música

94. Música Clássica

96. Exposições

101. Crianças

108. Passeios

114. Crônica

Homens-placa são a cara do Centro Velho. Mas, a partir de amanhã, você que circula por bairros como Pinheiros e Vila Madalena deve tropeçar em uma versão diferente deles. No lugar de comprar ouro, eles estarão vendendo obras de arte. As próprias obras de arte. Trata-se do projeto 'Walking Gallery', criado há três anos na Espanha. É bacana. Mas é também a gentrificação do homem-placa.

E é sobre gentrificação - fenômeno triste que rouba a alma dos lugares mais bacanas de uma cidade - que vamos falar essa semana. Nós do Divirta-se bem que tentamos olhar para outro lado, só para não admitir que um pedaço tão querido da nossa São Paulo já não existe mais. É, o Baixo Augusta morreu. E nosso compromisso com você, leitor, é de fazer disso mais do que objeto de mimimi. É ir atrás do novo coração da cultura alternativa da cidade. É propor que, em vez de ignorar a bolha, você ajude a soprá-la, abrindo novos caminhos. Vem! É hora de fazer pop! Camila Hessel

Capa da

edição do

Jornal

da Tarde

DIRETOR DO NÚCLEO DE PUBLICAÇÕES: Ilan Kow. EDITOR EXECUTIVO: Luiz Américo Camargo.

EDITORA: Camila Hessel (camila.hessel@grupoestado.com.br). SUBEDITOR: Douglas Vieira

(douglas.vieira@grupoestado.com.br). EDITORES-ASSISTENTES: Carolina Arantes

(carol.arantes@grupoestado.com.br), Cláudia Sabbagk (claudia.sabbagk@grupoestado.com.br) e Renan Dissenha

Fagundes (renan.fagundes@grupoestado.com.br). QUITUTES: Cláudia Sabbagk .BARES: Daniel Telles Marques

(daniel.marques@grupoestado.com.br). BALADA: Renan Dissenha Fagundes. CINEMA: Carolina Arantes e Ramon Vitral (ramon.vitral@grupoestado.com.br). TEATRO, DANÇA E MÚSICA CLÁSSICA: Guilherme Conte

(guilherme.conte@grupoestado.com.br). MÚSICA: Daniel Telles Marques e Douglas Vieira.

EXPOSIÇÕES: Marina Vaz (marina.vaz@grupoestado.com.br). CRIANÇAS: Fernanda Araujo (fernanda.araujo@grupoestado.com.br). PASSEIOS E HUMOR: Luiza Wolf (luiza.wolf@grupoestado.com.br). DIAGRAMAÇÃO: Dennis Fidalgo e Roberta Zawit. CAPA: Foto de Felipe Rau/AE. E-MAIL: divirtase@grupoestado.com.br. TWITTER: @divirtase_sp.

PARA ANUNCIAR: Gastronomia: Ciliomar Tavares (3856-2030, ciliomar.narcizo@grupoestado.com.br). Cinema, Teatro, Música e Exposições: Camila Ferreira (3856-2521/3856-3282, camila.ferreira@grupoestado.com.br).