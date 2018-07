ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

6. Curiocidade

8. Capa

16. Gastronomia

33. Quitutes

34. Bares

37. Balada

38. Cinema

41. Cri-crítico

65. Teatro

85. Humor

86. Música

98. Música Clássica

99. Exposições

105. Crianças

111. Passeios

114. Crônica

"Eu vou ficar. E terminar o meu café. E aproveitá-lo bem." É isso que diz Walter, o personagem de um dos filmes mais amados aqui no Divirta-se, 'O Grande Lebowski'. Foi dele que a nossa editora-assistente Carolina Arantes lembrou quando comentávamos a lamentável volta dos arrastões em restaurantes. Ok, ela viu o filme tanto que até perdeu a conta (mais de 30, talvez?)... mas faz todo sentido. A cena é um manifesto a favor da liberdade de estar no bar, sem que ninguém restrinja esse seu direito.

E é este direito (sagrado) que ondas de crime como a que ressurgiu nas últimas duas semanas vêm ameaçar. Já dissemos aqui, há pouco mais de três meses, mas vale repetir: nada de se trancar em casa. Para quê morar em uma cidade cheia de opções se você não vai aproveitá-las? É como ter uma piscina em casa e se proibir de mergulhar. Seu bar ou restaurante preferido foram assaltados? Leve seu amor a eles nessa hora difícil. E cobre da polícia a segurança que ela deve lhe dar. Camila Hessel

