ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Quanta

Gentileza

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

10. Capa

16. Gastronomia

31. Quitutes

32. Bares

35. Balada

36. Cinema

38. Cri-crítico

58. Teatro

71. Humor

72. Música

78. Música Clássica

82. Exposições

86. Crianças

92. Passeios

98. Crônica

A gente queria mesmo era começar esse papo semanal falando sobre o campeonato de cubo mágico, marcado para hoje (6ª), amanhã e domingo. Que coisa mais linda um monte de gente reunida tentando deixar aquele dadinho do mal com faces monocromáticas! O torneio tem até categorias em que só vale usar uma das mãos, os pés (!!!), ou manter os olhos vendados. Mas, como você teria de viajar até Santos para participar, melhor mudar de assunto... Afinal, o fim de semana está repleto de atrações bacanas - e aqui mesmo na cidade.

Nossa recomendação é que você comece a montar a agenda buscando as atrações da Mostra Sesc de Artes. Do belíssimo filme de Werner Herzog 'A Caverna dos Sonhos Esquecidos' a uma aula com Ariano Suassuna, muitas delas têm sessão única - e estão distribuídas nos nossos roteiros de cinema (pág. 46), teatro (pág. 66), música (pág. 76) e passeios (pág. 94). Ainda pensando no torneio de cubo mágico, né? Tá boooom, corre lá: bit.ly/cubomagic. Camila Hessel

